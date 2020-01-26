新的一年即將來臨，不少人認為臉上或身上的痣關乎運勢好壞，因此想除去臉上的痣以求開運。但其實痣有好壞之分，除了帶來好運或壞運，最關鍵的是健康問題，不好的痣很有可能潛在罹癌風險，不可輕忽。

每個人臉上或身上或多或少有顏色深淺、大小不一的痣，到底哪些有必要立即「除痣」？中國醫藥大學附設醫院國際美容醫學中心主任邱品齊表示，從醫學角度來看，需不需要除痣，應先考量是否有異常變化，會不會有皮膚癌等風險，目前有

所謂的簡易ABCD自我檢查法，可初步篩檢，如果發現痣長得不對稱、邊緣不規則、顏色深淺不一、痣大於0.6公分等，都要特別小心，而在四個標準檢查外，也有人提出E，也就是痣如果快速隆起，也應立即就醫檢查。

A對稱性（asymmetry）

從痣的中間線分隔來看，若兩邊大小對稱、形狀差不多，多屬良性痣；若偏向惡性痣通常會較不對稱、形狀長得較為奇形怪狀。

B邊緣（border）

若痣的邊緣較為平滑、圓滑，多屬良性；但若邊緣呈不規則生長，就要當心。

C顏色（color）

良性痣通常顏色較為均勻，例如純黑、棕色或藍黑色，此外膚色的痣、長毛的痣，通常也是良性居多；如果痣的顏色過度不均勻的話，惡性腫瘤的機率較高。

D大小（diameter）

一般而言，良性的痣大多小於0.6公分，如果長得太大就要小心一點。有些民眾痣特別多，擔心罹患皮膚癌機率高，痣多雖然代表體質易有黑色素細胞增生等狀況，但不一定痣多者罹癌機率就高，仍應觀察痣的變化。

除了自我檢測外，還有兩項輔助判斷好壞痣的方法，包括痣是否快速生長、以及痣的位置，來作為辨別的標準之一。如果痣在短時間內範圍擴大、長得快，應提高警覺；通常身體上的痣多屬良性，若長在手掌或腳掌且有異常變化，應檢查是否為黑色素細胞癌，而常曬太陽的臉頰、鼻子上的痣也應注意是否為基底細胞癌。

除了醫學分辨痣的好壞，民眾也很關心痣的位置在面相學上的意義，一般而言，如果痣又大又黑，屬於大吉；痣長在眉上則多是非；而有些藝人的痣長在顴骨下方，例如國際知名的瑪麗蓮夢露就屬於魅力痣；而下唇的痣則屬愛吃痣，狀況五花八門，要點痣的民眾可得好好研究。

而不少人會為了省錢，跑到夜市、美容院等地點痣，要小心的是，有些業者以強酸或強鹼等化學藥水點痣，腐蝕性相當強，不但無法讓臉部看起來更清爽、好看，還可能造成皮膚凹洞、留疤，因此，點痣時還是要找專業合格皮膚科醫師比較安全。

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(中時電子報)