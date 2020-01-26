美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）先前接受媒體採訪指出，將加大施壓華為新規定將在最近出台，不過遭到美國國防部反對，美國商務部只能撤回提議。不過，華為沒有因此躲過美國追殺，實際上，華為被列入實體清單，早就大大限縮與美企進行業務往來，華為海外銷售數據的確也受到影響。

在華為首席財務長孟晚舟遭到加拿大政府逮捕，並遭到美國司法部於去年1月底正式起訴過，美國政府也不斷要脅盟國排除華為參與當地的5G網路建設。身為目前5G技術領導廠商，華為在全球拿下超過60份5G商用合約，許多國家也因為其技術優良且便宜，遲遲不願跟進美國腳步。

然而，美國商務部去年將華為列入實體清單之後，美企被迫暫停與華為業務往來，Google也暫停與華為業務往來，導致新一代的M30系列手機無法使用GMS服務，影響海外銷售狀況。

不過，去年大阪G20峰會上，美國總統川普與大陸國家主席習近平進行對話，允諾美國企業向華為出售零部件，但僅限不影響國安問題的產品，宮經濟顧問庫德洛也表示，此舉並非將華為從實體清單移除，美國商務部會核發額外的臨時許可證，然而，有不少美國企業反應，出送的審核申請至今遲遲未過。

此外，從這次美國商務部想要緊縮的美國技術含量出口標準門檻，當時限縮到25%，引發晶圓代工龍頭台積電供貨遭阻斷的疑慮，但台積電憑藉本身技術自主研發比例高，仍可順利出貨華為，加上這次美國國防部反對再度限縮門檻，美企透過海外出貨華為暫時無虞。

從此來看，華為目前遇到最大問題，就屬GMS無法使用，華為創辦人任正非雖然在近日表示華為自主研發作業系統鴻蒙已經上線，未來可以搭載在華為手機、平板等產品，但對於華為海外銷售會有多少加分效果，才是華為未來面對最大問題之一。

(中時電子報)