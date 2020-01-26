每年農曆年前後，大人領年終獎金、小孩領紅包，不少人打算趁著過年休市期間，好好研究開市之後的投資標的，近年來ETF因為波動低、配息穩定，加上無須擔憂個股波動投資能分散風險，成為近來投資人追捧的熱門商品。

根據證交所介紹，ETF英文為Exchange Traded Fund中文稱「指數股票型基金」，是一種由投信公司發行，追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現，在證券交易所上市交易的開放式基金。

由於ETF兼具基金與股票特色，可於初級市場進行申購或買回，只要有開證券戶就能於次級市場進行買賣，ETF還細分成證信託ETF、境外ETF以及期貨ETF。

不過，依照一般投資人主要以穩定、配息為主要投資目標，以證信託ETF的「國內成分證券ETF(例如0050)、國外成分證券ETF(例如追蹤陸股的ETF、美債ETF)」。從一般穩健型的基金投資比例來看，債券ETF比例較高，股票ETF較低，這也是各個投資人對於風險承擔程度來評估。

符合上述標準，就屬受到多數人關注、有「國民ETF」之稱的元大台灣50 ETF（0050），成分股為追蹤台灣前50大市值的公司，近3年均殖利率維持在4%以上，為半年配息，目前比重最高的就屬權值王台積電的39.96%，0050漲幅可說是與台積電高度相關。

0050在去年7月19日除息每股0.7元，當天開盤「秒填息」，創下0050史上最快填息紀錄。0050將在1月31日除息每股2.9元，投資人須在 1 月 30 日以前買入，才能參加除息，根據1月22日統計資料，預計超過9.7萬名股東受惠。

※溫馨提醒：投資一定有風險，請投資人謹慎評估

(中時電子報)