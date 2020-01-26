台北市第3選區「雙帥對決」，國民黨立委蔣萬安順利連任，落選的民進黨候選人吳怡農被拱參選下屆台北市長，蔣萬安、高嘉瑜、黃國昌也被外界點名，其中兩位男神頗受關注。民俗風水專家林正義則從4人的面相來看，吳怡農有機會問鼎2022台北市長。

林正義在政論節目《鄭知道了》中表示，吳怡農有一個最特殊的面相，就是雙法令紋，擴在嘴旁，這個相是吉相，因為幾乎所有政治人物，沒有人有他這個相，吳怡農這兩條紋過嘴角，雙法令紋很受人歡迎。

林正義指出，蔣萬安沒有雙法令紋，法令紋也不長，蔣萬安只有鬚出來，沒有過嘴角，因為龍鬚愈長或愈漂亮，表示對政治的處理，會愈漂亮。新科立委高嘉瑜也有一些法令紋，她的法令紋比蔣萬安更深。時代力量立委黃國昌則沒有法令紋。

林正義分析說，從這4人的面相來看，如果講法令紋，吳怡農這麼年輕就長這樣的法令紋，如果再過一些年紀，不是更長嗎？他因為屬猴，是猿相，猿會站起來，是聰明猴裡面最聰明的。蔣萬安的面相，最麻煩的是他的眼神，眼失神，沒辦法聚神；吳怡農的眼睛則顯得亮起來；而黃國昌的眼神屬於怒神，就像四大金剛，是怒目相，比較適合當監委；高嘉瑜的顴骨算是豐厚，下巴也豐厚，她要維持天真之性，不要被政治太多的汙染，就有希望，可惜鼻子不夠高，不會衝到高位子。

(中時電子報)