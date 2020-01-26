2020總統大選落幕，罷韓議題卻仍持續發燒。民進黨新科立委高嘉瑜認為，罷韓會過的機會蠻高的。但也許會有一些高雄人心軟，最重要的是，高雄市長韓國瑜要在市政有所表現。

高嘉瑜在政論節目《鄭知道了》中表示，罷韓過的機會雖滿高，但說實話，台灣人真的很厚道，面對韓國瑜現在開始要認真市政的樣子，可能會有一些高雄人心軟。可是問題在於，韓國瑜如果只是做表面功夫，沒有真的徹底反省，在市政上有所表現，像早上很早去開會、很早去辦公室，但也要看有沒有做出成績來？接下來哪一些政見有真心去推動，還是又來唬弄？

美國JRA公司總裁日前訪高雄，提愛情摩天輪投資意向書，高嘉瑜表示，愛情摩天輪，高市府說有美國的什麼集團要來做，但如果這些只是讓大家不要罷免他，可是最後也是假的，如同他選前做了很多，都是虛晃一招、花拳繡腿，經不起考驗，大家很快就會識破。她強調，高雄市的建設，是大家最期待的，今天並不是為了對韓國瑜報復或是要罷韓，也不是對他的仇恨，而是高雄市被虛晃了一年之後，還能被虛晃多久？

(中時電子報)