美式賣場好市多登台後，成為民眾最喜愛的消費之地，許多獨特食品更常掀起「喪屍潮」，包括義美厚奶茶、草莓大福、半熟麵包等，如今有網友貼出一款甜點，直呼「千萬不要買」，因為實在太好吃，怕以後吃不到，引起網友熱議。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出好市多焦糖布丁的照片，直說「千萬不要買，因為實在太好吃了，怕以後吃不到，無敵好吃的焦糖布丁」，對布丁讚譽有加，連包裝都覺得很高級。

不過網友們看到後反應兩極，有人表示「這款真的好吃」、「回購好幾十次了」、「雖然很甜，但我超愛」、「每次進去必買」、「一家子都超愛」，但也有不少網友表示：「腥味超重」、「糖漿我不行，太甜了」、「吃完感覺都要糖尿病」、「只有我覺得難吃嗎？好像在吃蒸蛋...」、「糖漿甜膩加上蛋腥味...讓我想吐」、「我螞蟻人都受不了這款甜度」、「吃兩個就不行了，放到過期...」、「布丁還是推統一」、「買過一次就不會再買了」。

(中時電子報)