在肯亞，農民試著用尖叫聲和鍋碗瓢盆的敲打聲，來試圖阻止數百萬蝗蟲的行進，但是效果很有限，他們無法阻止蝗蟲群啃食莊稼，這是肯亞70年最嚴重的蝗災。聯合國農糧組織期待，先進國家能及早提供幫助。

美聯社報導，數億隻飛蟲湧入了東非國家的索馬利亞與衣索比亞。在過去的25紀中，這兩個國家沒有發生過如此大規模的蝗災，農田遭到摧毀，使得這兩個經濟力原本就虛弱的國家，更是雪上加霜。

衣索比亞農夫馬坎加（Ndunda Makanga）說「從沒看過這麼可怕的景像，甚至母牛都害怕，想知道發生了什麼事。這些蝗蟲見什麼吃什麼，玉米、高粱、大豆，它們吃光了一切，我花了幾個小時的時間驅趕，但牠們根本不怕人。」

看著蝗蟲肆無忌憚，非洲農民著實無助。(圖/美聯社)

聯合國糧農組織說，氣候的異常，造成沙漠蝗蟲產於土壤裡的卵集體孵化，未來情況也不樂觀，如果三月的春雨到來，帶來新的植被時，蝗蟲可能數量再增長500倍，直到6月更乾燥的天氣才會遏制它們的擴散。

糧農組織的菲里先生（David Phiri）說：「我們必須立即採取行動，提供救命糧食，與防治辦法，否則東非會面臨嚴重饑荒。」

糧農組織計畫撥款7000萬美元，提供東非國家空中農藥噴灑，這是與之對抗的唯一有效方法。然而，這絕非易事，尤其是在索馬利亞，當地長期處於戰亂，許多農業地區被極端主義青年黨的控制。

日內瓦人道主義辦事處的拉克(Jens Laerke )說，即使是一小撮昆蟲，一天就可以吃掉3萬5千人的食物量。

政局相對穩定的肯亞，是阻止蝗蟲的最前線，但是肯亞已有7萬公頃的土地遭到蝗蟲入侵，目前已看到有20多個蟲群，還在往南延伸。肯亞東北部發現一道特別大的蟲群，長達60公里，寬40公里，有上億隻蝗蟲。

肯亞東南部基圖伊縣的農業副主任基圖(Francis Kitoo)說，現在最需要的是穩定的農藥供應。

基圖說：「當地人真的很害怕，因為蟲群會消耗掉一切，蝗蟲會吃牛羊的飼料，而牲口又關係到農戶家庭的重要生計來源。」

蝗蟲就像微型小飛機，它們隨著風向在遷移，一天可以飛行150公里，現在正前往烏干達和脆弱的南蘇丹，那兩個國家又是戰亂不止的脆弱之地，在平時，國家一半的土地因內戰而面臨飢餓，很難想象再遭到蝗災時，會是什麼景像。

農糧組織說，即使時代走到21世紀，但我們防治蝗蟲的手段仍然大量仰賴化學農藥，儘管過去曾有發明家提出過巨型蚊帳、噴火器、雷射殺蟲法，以及巨大的真空吸塵器，但它們仍然只是創意道具而已，不能用於蝗蟲防治。

在烏干達，政府能建議的是吃蝗蟲，他們提出用切碎的洋蔥和咖哩粉來伴炒蝗蟲，據說營養價值不錯。

蝗災的蟲子其實不是蝗蟲，而是沙漠蚱蜢。(圖/美聯社)

其實，造成蝗災的蟲子，是一種沙漠蚱蜢，蚱蜢與蝗蟲雖然外表相似，但仍然不同。只是大家講蝗災已經講習慣了，已約定成俗。

(中時電子報)