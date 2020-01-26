新年期間，小朋友最期待的莫過於領紅包了。有家長會幫孩子全存於一個教育基金帳戶，或讓孩子全權處理，或學習買股票。銀行專家則是建議可把紅包平均分成三等份，譬如說可投入定存、基金股票或是保險中，藉此讓孩子了解不同理財工具之間的差異，還可學習到資產配置與分散風險的重要。

孩子日常很少有機會支配整筆金錢，過年正是學習理財的最佳時機，許多銀行理專會建議家長可利用「兒童帳戶」搭配行動工具，指導孩子理解及練習親手運用基礎投資理財工具，建立理財觀同時還能體會「時間複利」效果，幫孩子用壓歲錢養出第一桶金。

北富銀表示，許多家長年後首要之務就是先為孩子到銀行開設兒童帳戶並把紅包存入，當孩子擁有自己的帳戶、存摺與資產，會比較容易對金融產生好奇與責任感，有助於後續教育的進行。開戶後則可多利用銀行的行動工具，陪伴孩子隨時查閱資產情況，在日常生活中養成關注理財的習慣。

許多家長會透過「紅包」壓歲錢引導孩子從小建立財物智商觀念。（圖／北富銀提供）

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(中時電子報)