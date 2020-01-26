迎新送舊台灣各廟都流行在除夕夜搶頭香，嘉義歡喜財神廟為了香客安全，特別採用「集頭香」的方式，讓每個香客手上的每一枝香都是頭香。

嘉義歡喜財神廟總幹事石育鐘表示，迎接2020春節，廟方規畫舉行一系列新春活動，首先是除夕夜集頭香活動，由於一般廟宇流行的搶頭香活動對銀髮族香客較吃虧，因此採用「集頭香」的方式，統一團拜後再由廟方的慈善會理事長胡朝枝代表在每一個爐插頭香，讓每一個香客的每一枝香都是每一個金爐的頭香。

同時，標榜「歡喜求財，圓夢百分百」的歡喜財神廟，並在濟公活佛和五路財神的聖諭下，分別在中埔、中壢、苗栗購買了1000張大樂透，每張兩注一百元，要讓香客不但能圓夢百分百，還有機會瞄準好頭彩「中大財得大利」！

這批由濟公活佛、五路財神加持的限量1000張新春加碼的樂透彩，是由該廟香客集資捐贈500張，並由廟方加碼500張，合計1000張，讓所有人圓圓滿滿來圓夢，除夕夜集完頭香，午夜12時免費發送。另外，500張則在27日大年初三接財神團拜結束後發放，均送完為止。

500張大樂透在除夕夜發放。（圖／廟方提供）

大年初三則有接財神補財庫大法會、大年初九天公祖賀壽法會等，新春期間設計有歡喜財米、招財金卡及神威無限的賀壽麵線等結緣品免費提供。

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(中時電子報)