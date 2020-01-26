春節連假想到哪裡闔家出遊？來淡水漁人碼頭走走吧！今年漁人碼頭情人橋特別打造「專鼠幸福」巨型地貼標語。在欣賞別緻的海港風光及淡水夕照之餘，品嚐淡水魚市現流海鮮及木棧道商店街美食，亦可搭乘福容飯店百米旋轉景觀塔與享受娛樂漁業漁船水上遊憩服務。

2020淡水漁人碼頭情人僑巨型金鼠地貼,拍照打卡好去處。（圖取自新北市漁業處官網）

民眾爭相拍照留念,迎接金鼠年專鼠幸福。（圖取自新北市漁業處官網）

漁人碼頭情人橋配合金鼠年來臨，嶄新佈置「專鼠幸福」地貼，情人橋廣場周遭則懸掛大紅燈籠、金屬迎春納福裝飾，饒富新春節慶氣氛。

此外，在淡水魚市1樓能買到豐富的農漁特產品，2樓由淡水區漁會經營的魚藏海鮮，物美質優，可用國旅卡消費外，農曆年初二至初九並提供限量迎春套餐，風味絕佳。

情人橋浪漫光雕,夜之虹彩別具特色。（圖取自新北市漁業處官網）

淡水夕照之美眾所皆知，民眾漫步在木棧道上，欣賞夕陽從水面落下的景色，讓人驚艷，木棧道下商店街則有眾多的傳統小吃及異國美味餐廳，提供民眾各式不同地餐飲選擇，情人橋面更可遠眺對岸八里及觀音山，欣賞不同時刻河海山色所展現地海天相映變幻，美不勝收。

夜幕低垂後情人橋炫麗的光雕，宛如夜之虹彩，橋體本身單塔斜張鋼索的結構，更富含「一帆風順」的意涵，歡迎新年與家人同遊漁人碼頭。

百米福容飯店情人塔,登高望遠風光絕佳。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)