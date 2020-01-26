春節出遊要去哪?金山萬里溫泉區泡湯暖呼呼！的這裡的汪汪地瓜園產業故事館新推出「地瓜餐」、「甕煲香菇雞湯」及「甕烤竹筒飯」，利用烤地瓜的大甕提供多樣選擇，歡迎大小朋友來金山玩，暢遊北海岸賞美景、嚐美味。

產業故事館。（圖取自新北市農業局官網）

新北市金山區地處肥沃的大屯火山地質土壤及引用來自陽明山水源灌溉，種出來的地瓜表皮光滑、質地細膩、口感鬆軟，是新北健康三寶-地瓜的主要產區。

汪汪地瓜園以控窯體驗打響名號，吸引眾多親子團前來體驗，為當地創造許多生機及工作機會，更與當地農友契作地瓜，研發地瓜薯條、地瓜布丁蛋糕、地瓜拿鐵等創意商品，2019年底才剛開幕的產業故事館除了販售上述商品，更在2020年新推出「地瓜餐」、「甕煲香菇雞湯」及「甕烤竹筒飯」，讓每個泡湯、走春的遊客除了可以吃熱騰騰的「甕烤地瓜」，也可以選擇最新推出的特色餐點。

園內美味餐點。（圖取自新北市農業局官網）

汪汪地瓜園園主賴家華表示，產業故事館目標是要打造新北地瓜國際品牌，以門口烘烤地瓜的特色大甕做發想，推出竹筒飯及香菇雞湯，以100度慢烘，讓竹筒飯更入味，雞湯雞肉更滑嫩。

地瓜餐則是使用在地的彩田友善米的香甜地瓜飯為主食，搭配紅酒牛肉、冰糖燒雞、照燒豬肉主菜三選一及小菜，讓北海岸逐年增加的遊客及國際觀光客可以輕鬆品嘗在地美味。，欲訂購新鮮地瓜，詳洽金山地區農會，電話02-2498-1100；欲品嘗甕烤地瓜餐或體驗控窯樂趣，詳洽汪汪地瓜園官網。

甕煲香菇雞湯。（圖取自新北市農業局官網）

(中時電子報)