旗下汽車品牌包括寶獅（Peugeot）和雪鐵龍（Citroen）等的法國寶獅雪鐵龍集團（PSA）發表聲明說，將自爆發新型冠狀病毒肺炎疫情的中國武漢地區，撤回派駐當地職員及眷屬。

PSA表示，38人將會撤離，且會在與中國當局及法國總領事館充分合作下執行撤離方案。

PSA指出，撤離人員將會留在湖南省會長沙隔離檢疫，其後才會返回他們的母國。

(中央社)