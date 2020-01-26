法國寶獅雪鐵龍集團將自武漢撤回派駐職員及眷屬 11:012020/01/26 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 旗下汽車品牌包括寶獅（Peugeot）和雪鐵龍（Citroen）等的法國寶獅雪鐵龍集團（PSA）發表聲明說，將自爆發新型冠狀病毒肺炎疫情的中國武漢地區，撤回派駐當地職員及眷屬。 PSA表示，38人將會撤離，且會在與中國當局及法國總領事館充分合作下執行撤離方案。 PSA指出，撤離人員將會留在湖南省會長沙隔離檢疫，其後才會返回他們的母國。 (中央社) #寶獅 #雪鐵龍 #職員 #中國 #撤回 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 2020武漢風暴》武漢封城沒用 專家曝病毒熱核級傳播力 - 國際 沒被殺 金正恩姑姑睽違6年現身了 坐殺夫兇手旁邊 - 國際 超酷摺疊機翼 波音777X終於順利首飛 - 國際 澳媒報導100名兒童困武漢 - 國際 美中餐廳爆關閉潮 華人老闆笑了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。