大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎肆虐，疫情已擴散全球多地，此時微博上瘋傳一張央視春晚現場照，更是令人看了膽顫心驚，因為放眼望去，台下觀眾幾乎都沒戴口罩，陸網友看完忍不住直呼：「要有一個，大陸娛樂圈停業一半了」。

2020央視春晚於本月24號順利播出完畢，只是日前就有人在網上PO出一張轉播截圖，憂心提問：「大家如何看待春晚現場觀眾不戴口罩？ 」引爆陸網友熱烈討論，「要有一個確診就完蛋了」、「大型團滅現場」、「昨晚就想衝上去每人給戴上」。

但也有人透露，其實開場前有專門的消毒措施，所有觀眾入場前都有專人檢疫才允許進入，不過就慘遭吐槽「消毒了，暫時檢查不出來有症狀了，就可以聚在一起不戴口罩了？真放心，那只要大家都沒症狀坐在一起走在一起都別戴口罩唄。」

目前新型冠狀病毒傳染途徑尚未確定，但一般呼吸道疾病都會通過飛沫傳播，因此民眾也選擇戴上口罩來預防。不過要注意，僅N95口罩、一般醫用或外科口罩與綁帶式外科口罩才能預有效過濾飛沫傳染病毒。

(中時電子報)