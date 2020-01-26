安心亞在電影《殺手撿到槍》中，換了多種造型，為了躲避追殺，還扮成嘴角有痣的暴牙大嬸，讓她不禁大嘆：「應該是我有史以來最醜的一次！」更擔心地說：「我已經單身滿久了，這部戲被大家看到後，可能會單身更久。」不僅如此，她也在拍攝過程中為維持「粉紅公主」的完美造型，挑戰穿著15公分高的粉紅跟鞋跑步，還要戴著粉紅假髮，許多藝人也因為拍戲的關係，努力變髮，就為了更融入劇中角色。

有不少女藝人也為戲變髮，王淨為拍攝九把刀新片《壽司店傳奇》（暫名），染了粉紫色頭髮，與《返校》中的西瓜皮學生頭截然不同。

楊千嬅從電影《春嬌與志明》第一集就是紫得發紅的髮色，在《春嬌救志明》髮色紫得更徹底，人物個性也更有辨識度。

郭書瑤曾在公視《滾石愛情故事》飾演檳榔西施，造型性感多變，前後換戴橘色、綠色、紫色、藍色及金色等8頂假髮。

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(中時電子報)