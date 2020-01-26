台北捷運環狀線（黃線）第一階段終於在2020年初通車，其中「新店─中和」路段，行經8個新建與既有車站，不僅串聯多個美食景點及河濱運動公園，還曝光不少低調特色小店，更和新店、永和與板橋等捷運商圈連接，絕對可以一路吃到爽！

黃線連接既有的橘線景安站和綠線大坪林站。（圖／本刊攝影組）

中和段採用雙層高架軌道，中和站是台灣首座高架疊式月台。（圖／本刊攝影組）

【Y07／G04大坪林站】洋風餐酒 特色吸睛

大坪林站是新店松山線既有的大站，附近商圈十分熱鬧。除了中式美食「永哥港式點心坊」、「老蔣的家鄉味酸菜白肉鍋」，以及新北市評定的亮點藥房「神農氏老藥鋪」，隨著環狀線開通，巷弄內的洋風餐酒館也沒法再低調，如美式啤酒餐吧「H&W」、「Oli西班牙餐酒館」，都更為人所知。

Oli西班牙餐酒館的黃老闆曾在西班牙留學，齊備60多種酒款，獨創水果系調酒更是少見；經典菜色尤其吸引饕客聚會：「海鮮烤飯」有滿滿的大草蝦，Bomba生米吸滿海味與高湯，鍋巴和番紅花香氣讓人食指大動！「伊比利豬老饕上蓋肉」能品嘗到草食豬的清嫩肉質，層次非常出色。前菜也不馬虎，「白蘭地冷壓初榨橄欖油泡大蒜蝦」、「紅心芭樂沙拉」等，都能吃出新鮮美味。

Oli西班牙餐酒館

地址：新北市新店區中興路三段220巷2號

電話：（02）2910-5887

Oli西班牙餐酒館的海鮮烤飯，充滿海鮮、鍋巴和番紅花的香氣！（6吋六三○元）（圖／林勝發）

【Y09秀朗橋站】饕家力薦 必吃好味

新北市長侯友宜巡察時，曾大力推薦秀朗橋站一帶多樣必吃小吃：神人級「秀田灶豐小吃 特製汕頭麵」、「蔡家牛肉麵」和「陳家下港臭豆腐」，都是中和特產好味道。此外，十四張站的「超人鱸魚湯」也不能錯過。吃飽後沿著秀朗橋散步到河濱公園、騎單車、打籃球，帶孩子在「兒童超跑練習場」練車，度過最開心的休閒時光！

秀朗橋河濱公園（兒童超跑練習場）

地址：新北市中和區景平路、新北環快交口秀朗橋下

電話：（02）8569-9596

在攝影族喜歡取景的新店溪高架軌道下，騎車追捷運、賞河景，別有一番樂趣。（圖／楊麗雯攝影）

陳家下港臭豆腐

地址：新北市中和區成功路52號

電話：（02）2949-3246

陳家下港臭豆腐有鴨血和脆皮、麻辣口味的臭豆腐。醬料與泡菜都是自家特調，香辣不死鹹。（五○～六五元）（圖／焦正德攝影）

秀田灶豐小吃 特製汕頭麵

地址：新北市中和區秀朗路三段36巷10號

電話：（02）2949-4763

秀田灶豐小吃的麵、湯、料都是手工自製，已飄香40多年。（圖／楊麗雯攝影）

【Y10景平站】三大市場 招牌美食

從景平站走路可到多個市場，往北的智光黃昏市場有「田園土魠魚羮」、「港都熱炒」和「葉來香滷味」，附近「賴師傅印尼千層蛋糕」是老牌香軟甜點。往南的南勢角市場有「阿河肉粥灶腳料理」、「豆司苑」早午餐；而興南夜市的「招酒晚五」居酒屋、「謙益豐商行」的蔬食，也都不會讓人失望。

環狀線景平站附近的智光黃昏市場、南勢角市場和興南夜市，有很多在地內行人喜愛的攤店。（圖／報系資料照）

【Y11景安站】文青食堂 精品咖啡

景安站有不少白領和媒體推薦的美食，如「松水境微食堂」的「手工麵疙瘩」與「滷香牛腩」，而擁有死忠粉絲的「川味麵食」，以「奶香雞蛋意麵」、「紅油抄手」與「酸菜鴨血湯」，讓各黨派政要在此消停恩怨。老闆提及，捷運交通黑暗期時，客人還是排除路障前來，讓他相當感謝。

附近的「EMMERICH咖啡茶葉店」，以咖啡豆為主力商品。在中學兼任職人輔導老師的老闆，曾任職咖啡機維修公司而旅居德國，因此店裡沿用德國手工黃銅烘豆機和義大利傳統壓力咖啡機。現磨咖啡和德國花茶，品質好又便宜，不管蘇門達臘公豆、肯亞AA+或藝妓，全都一杯60至100元！

川味麵食

地址：新北市中和區景平路522號

電話：0911-007-706

川味麵食的手工紅油抄手皮Q餡香，自製的辣油也帶勁夠味！（60元）（圖／焦正德攝影）

川味麵食自創XO醬與香蒜奶油等多種風味乾拌麵，奶醬使用的是紐西蘭進口牛奶和起司。（六○～八○元）（圖／焦正德攝影）

EMMERICH咖啡茶葉店

地址：新北市中和區景平路612-1號

電話：（02）8245-4898

EMMERICH咖啡茶葉店，以傳統壓力機做出好喝的義式咖啡。（60～100元）（圖／焦正德攝影）

錦和運動公園有台灣首見的滾輪溜滑梯，長達28米。（圖／楊麗雯攝影）

【Y12／LG06中和站】親子同樂 運動公園

中和站是全家同樂的一站，附近有好市多、迪卡儂等5個大賣場；稍遠處有「錦和運動公園」，戶外設施新穎，尤其有北台灣首見的超大型滾輪溜滑梯、高架攀爬網與大型滑梯等等，大小朋友都能盡興，公園內更有400米藍色PU跑道，是跑者和鄰里的最愛。

很多中和民眾喜歡的圓通路「大窯大擺義大利窯烤披薩」中和店，現已改成「嘛嚕胖」餐車，每周兩天在中和國小前駐點。黃店長堅持用法國T55優質麵粉、天然酵母、少油及少糖製作歐式麵包，原本擔心沒法被接受，想不到嚼勁與微酸的口感，吸引了一票粉絲，尤其大蒜法國、天然果乾和岩鹽可頌等口味，都是秒殺產品。

嘛嚕胖

臉書：嘛嚕胖（原大窯大擺義大利窯烤披薩中和店）

嘛嚕胖的天然酵母麵包，深受中和的地方媽媽喜愛！（40～50元）（圖／焦正德攝影）

錦和運動公園

地址：新北市中和區錦和路350-1號

高架攀爬網可讓大小孩鍛鍊肌力和協調力。（圖／本刊攝影組）

新北捷運環狀線（黃線） 新店──中和段

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)