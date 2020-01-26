約7年前，家家從「昊恩家家」單飛出道後，一連三發都入圍金曲歌后，專輯製作人「五月天」的瑪莎除了是幕後推手，更被家家視為護身符。家家的第四張專輯，一口氣來了方大同等10多位音樂人參與，她卻彷如身陷「七年之癢」六神無主，也沒什麼動力，直到瑪莎淡淡地跟她說：「把事情做完跟做好，是不一樣的。」才瞬間激起家家的好勝心，她還意外發現自己的聲音像「野生動物」！

理性的瑪莎對於家家而言，既是導師、又像家人，總是能適時伸出援手。（圖／相信音樂提供）

剛開始製作新專輯時，我心情還處在媽媽過世的糾結狀態中，沒想法、沒動力，但時間逼緊了，瑪莎有天很淡定地跟我說：「把事情做完跟做好，是不一樣的。」我突然被打醒，頭一次知道要什麼歌，比如〈我想要的快樂〉和〈尼尼克〉原本沒有要收進專輯，但我為了說服瑪莎和老闆，我又進錄音室錄Demo給他們聽，終於獲得認可。

做過 就不必擔心失敗

一般收歌都是聽Demo決定，但我每首歌都進錄音室試唱 ，讓製作人看看我唱哪一類型的歌比較好；這對我來說是最好的方法，因為非常踏實，都做過就不必擔心失敗。我也意外發現自己適合哪一種音樂，並勾起對「發片」這件事的好勝心。

試過一輪後，收了二十首歌，分別歸類在紅色的「本我」、藍色的「自我」和白色的「超我」。他們看我是藍色的，但我希望自己是紅色的〈野生動物〉，歌詞「逃開制約的束縛」、「不做等待的寵物」很性感、很野性。

好友Lulu探班為演唱會彩排的家家，帶來用豬腳、黑樹豆燉煮的泰雅族「勇士湯」進補。（圖／相信音樂提供）

這首歌是Hush寫的詞，他很自信、勇敢表達自己，我也想像他一樣。回過頭看我上次在台北國際會議中心的「在家裡」演唱會，我覺得自己已經是了，但我還要繼續下去，也鼓勵大家傾聽自己內心的聲音。這一路，我花了七年。

放空 總被認為超級跩

「在家裡」演唱會總彩排時，瑪莎帶兩個小孩來聽，他說起先不知道小孩能不能適應這麼大聲的音樂，結果他們很喜歡。這是瑪莎鼓勵我的方式，要告訴我總彩排狀況不錯，他的小孩好可愛，但我還是沒抱他們，因為怕弄哭了不好收拾。我真的很需要安全感，總會預設可能發生一百種問題，但這些根本還沒發生。

個性直爽的家家，曾在信義區巧遇街頭藝人翻唱自己的歌，隨即加入一同合唱。（圖／相信音樂提供）

瑪莎很了解我，知道我很需要安全感，怕被誤解，所以不太敢講話。他最近說我適合當製作人，可以試試看，我聽了嚇到放空；其實，我連放空都會被誤會臭臉，但這就是我的臉，眼睛大、喜歡飄，不想講話時，別人會以為我很跩，不過我假裝生氣時，是我的朋友就會大笑。

瑪莎很理性，而我是個情緒很多的人，所以除了工作，他還常要安撫我，對於這個我有點慚愧，因為我只會講垃圾話，但垃圾話很療癒，也許就是這樣，我們才會像兄妹一樣。

家家透露常因眼睛大、愛放空，被誤會愛擺臭臉。（攝影／林勝發）

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(中時電子報)