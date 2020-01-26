加拿大昨（25）日確認第一起武漢肺炎病例。

綜合路透社、加拿大國家廣播公司（CBC）報導，加拿大昨日宣布，多倫多公共衛生局（Toronto Public Health）已收到第一起新型冠狀病毒的「推定病例」（presumptive case），該名人士近期才從武漢返回加拿大。

加拿大公共衛生官員表示，該名病患是名50多歲男子，於22日從武漢飛回多倫多，之後身體出現不適症狀，打電話請救護車急救，之後被送到新寧健康科學中心（Sunnybrook Health Sciences Centre），檢疫報告於周六下午出爐。

官員表示，目前病患情況穩定，而且相信這名男子返回加拿大後，接觸到的人僅限於住家附近，和男子同住者也已經自我隔離。

值得注意的是，負責收治這名病患的新寧健康科學中心在官網發出公告指出，已經確認這名男子罹患來自武漢的新型冠狀病毒。醫院指出，男子23日送往急診室時，出現發燒及呼吸道症狀，院方經檢測後已立即將他隔離。

Sunnybrook Health Sciences Centre is caring for a patient who has a confirmed case of the novel coronavirus that originated in Wuhan, China.



The patient is in stable condition and has been admitted to an isolation room. More info: https://t.co/BDLgqfjAzw — Sunnybrook Health Sciences Centre (@Sunnybrook) January 25, 2020

此外，包括路透社、英國《獨立報》（The Independent）、俄羅斯衛星通訊社、加拿大星島日報、香港東網等也都以「加拿大確認第一起冠狀病毒案例」報導。

(中時電子報)