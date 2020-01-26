加拿大昨（25）日確認第一起武漢肺炎病例。
綜合路透社、加拿大國家廣播公司（CBC）報導，加拿大昨日宣布，多倫多公共衛生局（Toronto Public Health）已收到第一起新型冠狀病毒的「推定病例」（presumptive case），該名人士近期才從武漢返回加拿大。
加拿大公共衛生官員表示，該名病患是名50多歲男子，於22日從武漢飛回多倫多，之後身體出現不適症狀，打電話請救護車急救，之後被送到新寧健康科學中心（Sunnybrook Health Sciences Centre），檢疫報告於周六下午出爐。
官員表示，目前病患情況穩定，而且相信這名男子返回加拿大後，接觸到的人僅限於住家附近，和男子同住者也已經自我隔離。
值得注意的是，負責收治這名病患的新寧健康科學中心在官網發出公告指出，已經確認這名男子罹患來自武漢的新型冠狀病毒。醫院指出，男子23日送往急診室時，出現發燒及呼吸道症狀，院方經檢測後已立即將他隔離。
此外，包括路透社、英國《獨立報》（The Independent）、俄羅斯衛星通訊社、加拿大星島日報、香港東網等也都以「加拿大確認第一起冠狀病毒案例」報導。
文章來源：加拿大確診首宗武漢肺炎個案 患者曾經廣州
(中時電子報)
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