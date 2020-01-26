北京市衛健委證實，確認有三名醫生感染武漢肺炎。

據《澎湃新聞》報導，北京市衛健委發布情況說明，有三名醫生確診感染新型冠狀病毒。其中兩位曾到武漢出差，一位則是和上述病例其中一位醫師共同開會而感染。目前，三位醫生正接受隔離治療，病情平穩。

(中時電子報)