金芭黎茶舞低消費，確診罹患武漢肺炎台商曾駐足蓬恰恰。（圖取自臉書金巴黎舞廳粉絲團）

針對確診武漢肺炎的男性台商，未配合防疫措施仍出入高雄舞廳，法務部認為這樣的行為可能造成他人遭受傳染或疫情蔓延之危險也涉及刑責，法務部要求檢警依法嚴辦並呼籲罹患武漢肺炎民眾，應確實遵行主管機關防疫指示以免觸法。

針對確診台商趴趴走法務部指出，該台商涉有傳染病防治法第62條之罪嫌，高雄地檢署已啟動查緝民生犯罪聯繫平臺，由該署、高雄市政府警察局、衛生局組成聯合專案小組，並指派一位主任檢察官負責，即刻啟動偵查，依法究責。

法務部再一次呼籲全國民眾，為有效遏止武漢肺炎疫情對國內之影響及蔓延，應依衛生主管機關指示做好防疫措施，若明知自己罹患武漢肺炎，不遵行主管機關指示，例如違反應居家自主管理或隔離或其他防疫措施之相關指示，仍恣意出入各場所涉及違法。

法務部表示，違反傳染病防治法第62條規定，可處最重三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金，明知自己已罹患該傳染病之民眾，務必遵守主管機關之指示，否則非僅處以行政罰鍰，檢警機關亦將依法從嚴訴追刑事責任。

(中時 )