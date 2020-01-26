「大年初二」轉冷、氣溫降 北海岸發布大雨特報

（08:26更新）大雨特報又新增桃園市、屏東縣恆春半島2縣市。今天基隆北海岸、恆春半島、桃園有局部大雨發生。

由於鋒面對流影響，氣象局發佈新北市北海岸、基隆市大雨特報。並提醒西半部及基隆北海岸有一陣一陣較明顯的降雨，可能出現雷雨及較大雨勢，東半部地區也有短暫陣雨。

氣象局資料指出，各地高溫較昨天下降2至5度，北部高溫約18至21度，其他各地高溫也只有21至25度，且強烈大陸冷氣團逐漸南下，入夜後氣溫明顯較冷，中部以北低溫14至16度，其他地區低溫17至20度。因為水氣充足、溫度夠低，三千公尺以上高山有降雪的機率。

氣象局指出，明後天（1/27、28初三、初四）強烈大陸冷氣團逐漸南下，冷空氣持續增強，各地氣溫逐步下降，到了初三深夜，西半部及東北部地區低溫13至15度，高屏及花東也只有17、18度；受到華南雲雨區東移，水氣整體偏多，各地降雨機率仍偏高，但發生較大雨勢的機率下降。

(中時電子報)