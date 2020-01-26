歐陽娜娜近年演藝重心移往大陸，高人氣的她火速累積不少粉絲，不過大陸近期爆發武漢肺炎，許多藝人紛紛在微博發文祈福，她則在微博轉發「致敬疫情前線醫護人員」貼文，卻又遭網友狠批：「這才是真正高危，懂嗎」？

歐陽娜娜在微博轉發「致敬疫情前線醫護人員」貼文，並有感而發寫下：「向醫務工作者們致敬，你們要注意安全，在醫治病人的時候，更要保護好自己」，有鑑於疫情升溫，她除了向所有人呼籲要做好防疫工作，也強調要照顧好自己和家人們，未料竟又遭網友圍剿：「這才是真正高危，你懂了嗎」、「這才是高危險行業」、「拿手機發微博不危險嗎」。

歐陽娜娜微博發文。（圖／歐陽娜娜微博）

其實早在高以翔猝逝時，歐陽娜娜就因轉發演員宋佳發文「高危職業，同行們熱愛的同時請保護自己」，未料卻被砲轟是在蹭熱度，還要求她趕緊退出演藝圈保命，如今呼籲做好防疫工作又挨轟，只能說是人紅是非多，才頻頻成為網友攻擊對象。

(中時電子報)