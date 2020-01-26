大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情嚴峻，美國、法國和日本都有確診個案出現，今最新傳出，韓國出現第3例、澳門新增三例，累積共五例、新加坡出現第4起確診病例、加拿大出現首起武漢肺炎確診病例，馬來西亞則新增第4起確診病例；大陸《澎湃》新聞報導，大陸武漢肺炎的死亡病例則增至56例、1975例確診，治癒出院病例49例。

《中時電子報》將目前全球確診武漢肺炎的人數和國家彙整出來，如果讀者要前往該國時，請提高警覺，若身體有不適，請聯絡防疫專線：1922，盡早就醫！

1月26日

10：51

恐超級傳播，韓國出現第3起武漢肺炎。

澳門新增三例，累積共五例。

10：10

新加坡衛生部今（26）日凌晨發布最新消息，確認當地出現第4起境外移入的武漢肺炎病例。

09:27

加拿大昨（25）日確認第一起武漢肺炎病例。

04：00

馬來西亞當局25日晚間通報第4起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例。

湖北省黃石市確診31例病例，25日其中一例病人不幸身亡。

以下為1月25日

11:00

法國增加一例。

11:49

陸再新增二宗。

14:24

陸再新增三例。

14:43

馬來西亞失守，確診三例。

15：38

據NHK報導，日本確定第三例武漢肺炎病例，確診的患者是從武漢赴日旅遊的30歲大陸女性。

15:57

新華社報導，香港特區政府衛生署24日通報，香港新增3例新型冠狀病毒肺炎患者，均來自武漢，目前香港確診累計個案為5例

16:04

外媒報導，澳大利亞新增3例確診病例，總數增至4例。

17:37

央視新聞報導，青海確認1例新型肺炎病例。

17:46

@首都健康：北京新增2名治愈病例。

18:00

央視新聞：天津新增確診1例，總數增至10例。

18:21

央視新聞：遼寧新增確診1例，總數增至16例。

18:42

央視新聞：北京新增確診5例，總數增至41例。

18:52

央視新聞：雲南新增確診6例，總數增至11例。

00:19

人民日報：遼寧新增確診1例，總數增至17例。

(中時電子報)