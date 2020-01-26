大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情嚴峻，美國、法國和日本都有確診個案出現，今最新傳出，韓國出現第3例、澳門新增三例，累積共五例、新加坡出現第4起確診病例、加拿大出現首起武漢肺炎確診病例，馬來西亞則新增第4起確診病例；大陸《澎湃》新聞報導，大陸武漢肺炎的死亡病例則增至56例、1975例確診，治癒出院病例49例。
《中時電子報》將目前全球確診武漢肺炎的人數和國家彙整出來，如果讀者要前往該國時，請提高警覺，若身體有不適，請聯絡防疫專線：1922，盡早就醫！
1月26日
10：51
恐超級傳播，韓國出現第3起武漢肺炎。
澳門新增三例，累積共五例。
10：10
新加坡衛生部今（26）日凌晨發布最新消息，確認當地出現第4起境外移入的武漢肺炎病例。
09:27
加拿大昨（25）日確認第一起武漢肺炎病例。
04：00
馬來西亞當局25日晚間通報第4起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例。
湖北省黃石市確診31例病例，25日其中一例病人不幸身亡。
以下為1月25日
11:00
法國增加一例。
11:49
陸再新增二宗。
14:24
陸再新增三例。
14:43
馬來西亞失守，確診三例。
15：38
據NHK報導，日本確定第三例武漢肺炎病例，確診的患者是從武漢赴日旅遊的30歲大陸女性。
15:57
新華社報導，香港特區政府衛生署24日通報，香港新增3例新型冠狀病毒肺炎患者，均來自武漢，目前香港確診累計個案為5例
16:04
外媒報導，澳大利亞新增3例確診病例，總數增至4例。
17:37
央視新聞報導，青海確認1例新型肺炎病例。
17:46
@首都健康：北京新增2名治愈病例。
18:00
央視新聞：天津新增確診1例，總數增至10例。
18:21
央視新聞：遼寧新增確診1例，總數增至16例。
18:42
央視新聞：北京新增確診5例，總數增至41例。
18:52
央視新聞：雲南新增確診6例，總數增至11例。
00:19
人民日報：遼寧新增確診1例，總數增至17例。
(中時電子報)
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