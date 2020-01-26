現今社會情殺案層出不窮，有為了謀財、不滿分手或吃醋等理由而害命，其實，演藝圈也曾有一樁離奇命案，29歲武打女星白靜，被富商老公周成海刺3刀身亡，尪隨後也自殺，釀成兩死的悲劇，而案發原因有兩個說法，在當時造成一片譁然。

白靜因演出《功夫‧詠春》打開知名度，有「楊紫瓊接班人」封號，之後她和身價超過50億新台幣的富商周成海結婚，兩人結婚當時，遭到男方母親反對，不過他執意要娶白靜，婚後小倆口也曾有甜蜜時光，未料2年後卻發生憾事。

2012年，周成海在家中用刀連刺白靜3刀並自殺，造成兩死的悲劇，據了解，當時女方家人也在現場，在一旁拚命攔阻，仍無法阻止慘劇發生。

而案發原因有一說是，小倆口平常就經常吵架，傳出白靜夥同情夫，騙了周成海財產，並設計他嫖妓，以此要求離婚並分割財產，讓當時心臟病住院的周母，被活活氣死。

另外就是，白靜和周成海結婚後，周在外面找小三，白一直忍着，白媽媽看不下去，於是找周理論，使得雙方關係緊張。而法院證實，白靜是真的有提離婚訴訟，而周成海到法院領傳票時，可能就是因為太過生氣，憤而給刺了白靜，不過由於兩人已過世，真相是如何也不得而知。

不過傳出是白靜情夫的喬宇，因為詐騙周成海235萬人民幣，遭法院判有期徒刑11年，並處罰金人民幣1.1萬元，雖然之後他上訴，仍維持原判。

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(中時電子報)