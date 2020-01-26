在NBA巴黎賽的記者會，黃蜂老闆喬丹(Michael Jordan)開腔談論誰是史上最偉大的23號，到了此時他也必須正視詹姆斯(LeBron James)的所有成就。喬丹這次不拿6座總冠軍來欺負人了，他肯定詹姆斯是夠分量的人物，只是時代不同。

喬丹說：「我跟詹姆斯處在不同的年代，他是不可思議的球員，甚至可說是世上最好的球員。我是他的粉，很愛看他打球，現今聯盟有很多頂級好手，我認為詹姆斯已名留青史，而且他還沒有停下腳步。我知道大家喜歡拿不同時代來互比，但我認為這沒什麼可比的。」

言下之意，喬丹和詹姆斯屬於各自年代的最偉大球員，兩人也無法真正拿來比較，「老皇帝」不打算把史上最強的頭銜讓出去，不過他已肯定「小皇帝」是引領這個時代的重要人物。

喬丹畢竟是黃蜂隊老闆，詹姆斯是湖人現役球員，喬丹對他的稱讚只能點到為止。之前魔術強生擔任湖人總裁，他公開讚揚「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)很像當年的自己，就被罰了5萬美元。至於巴黎的海外賽，公鹿以116-103打敗黃蜂，阿提托康波繳出30分16籃板。

(中時電子報)