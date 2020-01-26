初二全台轉濕冷

受到鋒面通過影響，今（26日，初二）各地轉為溼冷的天氣型態，高溫下降2至5度，入夜後氣溫會明顯更冷，到周三（29日，初五開工日）夜間清晨台南以北氣溫僅10至13度。天氣風險公司總經理彭啟明表示，此波冷空氣強度直逼寒流等級，將是個冬天以來最有感受的一次降溫，溫度低且冷的時間長。

中央氣象局指出，周一、二（27日、28日，初三、初四）強烈大陸冷氣團逐漸南下，冷空氣持續增強，各地氣溫逐步下降，到了初三深夜，西半部及東北部地區低溫只剩下13至15度，高屏及花東也只有17、18度；受到華南雲雨區東移，水氣整體偏多，各地降雨機率仍偏高，但發生較大雨勢的機率下降，主要的降雨區域轉向以東半部及迎風面為主。

周三至下周六（29日至2月1日，初五至初八）強烈大陸冷氣團持續影響，逐漸從濕冷轉為偏乾冷的天氣型態，降雨剩下花東的零星雨勢，而下周三北部山區及宜蘭地區也有零星雨勢；西半部在夜間清晨容易因輻射冷卻現象來到更低的溫度，台南以北及東北部地區氣溫僅10至13度，空曠地區或近山區的平地氣溫可能再低一些，高屏及花東也只有13至15度左右，白天受冷空氣影響最大的北部地區甚至高溫只在15度上下，是冷空氣表現最顯著的時期。

彭啟明指出，初三、初四（27日、28日）雖然鋒面已經通過，不過受到華南雲雨區東移影響，各地仍有短暫陣雨機會，中北部地區下雨的機會又比南部要來得高，溫度也將持續往下降，冷空氣強度會越來越強，年假的後半段將是越來越冷的情況。他預估，初四時中北部、東北部的低溫已經下探12-14度，南部及花東低溫也將下探14-16度，中北部高山地區（海拔2500公尺以上）在低溫且有水氣的條件下，有出現降雪或結冰的機會。

彭啟明提醒，這時候溫度還沒有見底，初五（29日，開工日）起雖然水氣減少，天氣好轉，但是冷空氣還會更強，加上轉為乾冷天氣後可能出現輻射冷卻作用，預估一直到恢復上班的初六、初七（30日、31日）溫度都相當低，中北部、東北部空曠地區低溫可能下探7-9度間，南部及花東地區低溫也只剩下12-14度。

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(中時電子報)