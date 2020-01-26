雖然還沒到三月，不過春節就能賞杜鵑花！新北萬里、金山。新北市政府自108年推動「萬金杜鵑鄉」計畫，已在萬金地區廣植2萬株各式杜鵑，目前已慢慢綻放。這裡也有可愛候鳥，如紅隼、蒼鷺、小水鴨，歡迎來賞花看生態。

西洋杜鵑-玫瑰王子-嚴慶榮攝。（圖取自新北市農業局官網）

萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約600萬株，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，產值逾1億元，栽培多達約300種杜鵑品種。

為打造「青春山海線」新賞花景點，萬金地區上從公所，下至社區，皆響應杜鵑種植，金山區杜鵑公園內更種植6500株各式杜鵑，還設置杜鵑特色遊具及杜鵑彩繪花船，。

金山區永興里、清泉里、公館崙及萬里區觀光公園、中福社區等也都種有不同品種的杜鵑，春節假期大家不妨來走走看看。

杜鵑公園內共融遊戲場。（圖取自新北市農業局官網）

此外，金山清水農地冬季也是賞鳥行家必駐足的景點，因其地理位置關係，常有紅隼、蒼鷺、小水鴨及高蹺鴴等許多水鳥過境度冬，民眾賞杜鵑之際亦可來觀賞候鳥在田間穿梭與遨翔之姿。也呼籲民眾在賞杜鵑及賞鳥時，應遵守不碰觸、不攀折、不餵食、不喧嘩、不驚嚇等原則，並嚴守不破壞環境及不干擾鳥類生活。

(中時電子報)