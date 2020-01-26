（翻攝自 陳秋實YOUTUBE）

2019新型冠狀病毒感染的肺炎在武漢、甚至整個湖北、中國大陸蔓延，大陸官方也宣布武漢、湖北封城，阻斷病毒傳染，讓人無從得知目前武漢肺炎疫情如何？公民記者陳秋實在youtube上傳「武漢中心醫院大年初一凌晨實訪錄」，發現與網路上流傳的3具屍體躺走道的狀況不同，竟然是「平靜、有秩序地忙碌著！ 」

陳秋實帶著雙層口罩、蛙鏡進入武漢中心醫院急診，指出全急診至少有30多個患者在治療。急診大廳內，有10來個患者打點滴，旁邊急診室裡也有7、8個較重症的病人躺病床治療，「所有醫護人員都穿著全套防護衣、帶防護鏡工作」。

陳秋實說，可能是除夕的緣故，整個治療和工作過程，看起來平穩有秩序，能看到武漢的醫護人員拚盡全力救治，「全國動員也已經起來了，解放軍軍醫、多方物資已經分別到達武漢；武漢的火神山緊急救助醫院也在緊張建設當中」，幫助武漢市民通過難關。

翻攝自 陳秋實YT

(中時電子報)