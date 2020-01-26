YouTuber蔡阿嘎和老婆二伯結婚後，育有1子「蔡桃貴」，可愛的外表讓他小小年紀Instagram就有百萬追蹤者，可以說是年紀最小的網紅，之前蔡阿嘎為了回饋粉絲拍了「10週年Q&A」，被問到蔡桃貴是否上學後就不拍影片了，蔡阿嘎也給出了答案。

蔡阿嘎人氣高漲，擁有百萬粉絲追蹤。（圖／中時資料照）

蔡阿嘎舉辦「10週年Q&A」活動，對於網友各種問題都是有問必答，像是「蔡桃貴一天睡幾小時」、「最常出沒的地點」等等，但也有人好奇提問「蔡桃貴長大後還會拍片嗎」？蔡阿嘎表示會考慮到他長大後或許不想入鏡，加上擔憂他私生活受到影響，基本上學齡前一定會停止拍片，更直呼：「看一片少一片，各位倒數了」。

蔡阿嘎透露兒子學齡前將停止幫他拍片。（影片／蔡阿嘎Youtube）

對此許多網友直呼難以相信，紛紛留言：「我們要在貴貴停更之前 讓他突破100萬」、「如果以後貴貴還想拍片，阿嘎會讓貴貴拍嗎」，看來想看蔡桃貴的粉絲們，要把握能看到蔡桃貴可愛模樣的黃金時刻了。

(中時電子報)