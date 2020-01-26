武漢肺炎造成全台恐慌，離島澎湖也未倖免，25日深夜衛福部立澎湖醫院及三總澎湖分院通報各有1例疑似武漢肺炎病例，目前已收治4人負壓隔離病房，採取檢體26日寄送往台北檢驗以釐清確診。

澎湖縣衛生局指出，25日接獲部立澎湖醫院通報1名11歲小女孩於11日至18日與父母結伴前往大陸蘇州旅遊，返澎後25日晚間出現咳嗽、發燒體溫38.7度，院方執行Ｘ光檢查，並採集檢體送三總澎湖分院。

礙於小女孩疑似罹患武漢肺炎病例，部立澎湖醫院隨即轉診送往三總澎湖分院將她收治負壓隔離病房，刻正研議其父母是否也需隔離觀察。

同一時間，三總澎湖分院也通報衛生局，發現1名38歲婦人疑似也罹患武漢肺炎症狀；疫情調查該名婦人於9日與丈夫飛往大陸上海探視求學中的孩子，21日3人一同搭機飛回高雄，再轉機飛返澎湖過年。

38歲婦人25日晚間出現咳嗽、發燒病狀，三總分院立即實施檢查，並收集咽喉檢體檢驗，以確認是否為新型冠狀病毒；由於婦人丈夫經Ｘ光檢查肺部發現有發炎症狀，院方立刻將3人隔離治療中。

縣府提高疫情監控，尤其春節期間不可鬆懈，呼籲鄉親避免前往大陸，近期自武漢或鄰近地區入境，14日內如有發燒及類流感症狀，盡速就醫並告知旅遊史、接觸史等，未據實通報將依傳染病防治法處1萬元至15萬元罰鍰。

縣府已啟動高規格防疫機制，提醒民眾務必做好防疫工作，戴口罩、勤洗手、少接觸禽畜、避食生肉生蛋、出入人潮擁擠場所、非必要勿至醫院探病、加強防疫自我保護。

衛生局強調切勿散布不實疫情消息，所有檢體於26日緊急空運台北檢驗，全案仍待疾管署進一步確認及統一發布。

(中時 )