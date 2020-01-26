大陸武漢肺炎疫情擴散各地，本來就不喜歡陸客種種行為的日本民眾，繼日前有日本商店張貼「中國人種進入商店禁止」標語後，昨（25）日在京都極負盛名的觀光景點清水寺外街道，赫然再度出現中英文夾雜的標語，強烈表達不歡迎吵鬧的大陸恐怖觀光客，更不歡迎會帶來（肺炎）感染的中國人，再次引發網友熱議。
京都的清水寺跟金閣寺一樣，都是當地極具代表性的觀光景點，每天觀光人潮滿滿，但近來因大陸武漢肺炎造成日本民眾恐慌，京都當地民眾都自覺地戴上口罩，以防被外來的大陸旅客感染。
昨天有台灣旅客在清水寺外的主要街道上，赫然看見一張抗議中國大陸遊客的標語，上面寫著「 overtourists are
terrorists 」、「noisy foreigners go out 」及「大聲說的中國人不來」等三行電腦列印的中英文，最下方又有一行明顯是手寫後補上去的中文「不要來感染中国」。
這張被台灣遊客發現的標語，不論是中文或英文，儘管在文句用語上並不通暢，卻能讓人感受到書寫者心中的不滿，而在此之前，由於本月16日在日本出現首宗武漢肺炎病例，患者就是一名住在神奈川縣30多歲的中國男子，雖然該男子已病癒出院，但日本民間已對陸客更恐懼，本月21日一家在神奈川縣箱根的店家，就在門口用紅字寫下「中國人種進入商店禁止」的告示牌，如今在京都又出現同樣排斥大陸人的標語，再次引發爭議。
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(中時電子報)
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