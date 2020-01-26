所謂「近富得富，近貴得貴」，這段時間你有沒有接近有錢人，帶來更多財富？或這段時間運氣不好，而被有錢人拒絕呢？華人易經大師詹惟中運用生肖與撲克牌，幫以下五個生肖占卜本周(1/26～2/1)運勢，看你有無機會遇到有錢人？

屬兔的人：

抽到紅牌老K，代表兔生肖不但會碰到有錢人，還會認識一個王子，也就是每個企業裡的大首領，帶給你鑽石，新台幣、美金、人民幣，真是恭喜了。

屬蛇的人：

抽到紅牌愛心九，不但會認識有錢人，而且是屬於愛情方面的有錢人。也就是帶富貴的伴侶，情人、枕邊人或妳的老公變成有錢人了。詹惟中建議屬蛇的人把握感情機運，提升財運。

屬馬的人：

抽到黑牌J，代表你會碰到有權人，在職場上我們需要有權人的幫忙，可能某些法案、條約需要他們協助。這段時間雖不會遇到有錢人，但是權可轉化為財富，所以本周要多跟政府機關或大單位的人、股票上市公司的主管接觸，靠著他的權力可得到周邊的油水，創造更多的財富。

屬羊的人：

抽到紅牌鑽石九，代表你碰到的人既不是客戶也不是愛人，而是純粹生活或工作上的朋友，可以帶給你更鑽石、財富。可以說你左右呼應，人脈好，一定要多加把握好人緣、好氣場，機緣，才能帶來好財運，有錢人就在你身旁。

(中時電子報)