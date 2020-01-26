土耳其24日發生規模6.8、深度僅6.7公里的強震，這起淺層強震已造成29人喪生、1466人受傷，據悉仍有21人受困待援，當局正全力搶救中。

土耳其災害與應變管理署(AFAD)指出，這起地震發生於當地時間24日晚間8時55分（台北時間25日凌晨1時55分），震央在艾拉齊省錫夫里傑鎮（Sivrice），震源深度6.7公里，鄰近省分及敘利亞、喬治亞等國家都可感受到地震。

超淺層強震造成許多房屋倒塌，災情慘重，還有超過200次的餘震，餘震規模介於5.4到3.3之間。救援單位擔憂，餘震恐造坍塌損傷房屋進一步崩塌，阻礙救援且地震後天然瓦斯外洩，恐引發大火讓災情更加惡化。救難人員徹夜搜救，入夜後當地氣溫降到零下8度，當局緊急送帳篷和毛毯到災區，連長期與土耳其關係不睦的鄰國希臘，都表示願意派員協助救災。

土耳其東部艾拉齊省（Elazig）24日發生規模6.8強震，許多建物嚴重倒塌。（圖／達志／美聯社）

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，當局已採取所有行動，協助受地震影響的民眾。這起地震引起民眾普遍恐慌，艾爾段發布推文「我們和人民站在一起。」

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一。北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）是安那托利亞板塊和歐亞大陸板塊之間的右移斷層，為土耳其最具破壞潛力的斷層線。

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(中時電子報)