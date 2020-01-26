終於過年了！去年運勢不佳的人，都希望在新的一年能夠比去年更順、更旺，尤其是財運，最好可以多中點樂透、刮刮樂、發票；年假和親友「摸兩把」時，如果可以瘋狂連莊電三家，更是再好不過！據《ETtoday》報導，命理師李行指出，過年有三個生肖財運超旺！

第三名：屬虎

之前屬虎的人運氣超背，但熬了一年終於否極泰來，今年上半年將會越變越好、逐步攀升，下半年更有機會一飛衝天！李行建議屬虎者前半年要把眼光看遠一點，對目標堅持下去，付出和努力越多、累積的資源、人脈、資金越多，下半年就能爬得越高，若全部都準備好，下半年的運勢可拉抬到90分。

不過，若上半年的努力、準備不夠，該果斷決定的事又猶疑不決，下半年將會降到70分。李行表示，屬虎的人應該要眼光長遠，想要財運旺，就要看上半年是否能堅持努力。

第二名：屬蛇

屬蛇的人在新的一年，工作狀態會比去年好，所以不管是收入、獎金或分紅，也都會連帶著進步，財運相當不錯。李行表示，屬蛇者應該要認真工作，也可以靠加班來爭取機會，都能得到同樣的回報。

過年期間，屬蛇者只要先做功課，不要瞎猜號碼簽樂透、打牌時要認真記牌，都可以讓荷包賺滿滿。

李行提醒，去年屬蛇者狀態不佳，但今年運勢轉旺，易造成得意忘形，反而「賺多少就花多少」，導致錢存不下來，需特別注意。

第一名：屬龍

李行指出，十二生肖的配對中，龍是鼠的「三合」，新的一年財運在正東方，與龍的位置相同，所以過年買樂透、打牌，贏錢的機率都特別高！李行提醒，屬龍者可好好把握機會，積極規劃投資理財，但需注意別超過自己的能力範圍，尤其不要仗著財運旺就借錢買股票，可能反過來造成「賠到脫褲」！

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(中時電子報)