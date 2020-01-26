武漢肺炎

隨著武漢肺炎疫情升高，大陸確診近2,000例，死亡人數破50，華府周日將派包機，撤離武漢外交人員和公民。此外，美方也表示，打算暫時關閉武漢領事館。

綜合《華爾街日報》（Wall Street Journal），CNN新聞網與《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國駐武漢領事館已和所有登記居住當地的美國人聯繫，告訴他們可搭包機撤離。不過一名了解相關行動的人透露，約有1,000名美國人住在武漢，若是他們選擇搭包機，將必須自掏腰包。

為了減緩疫情擴散，包括武漢在內，如今全大陸有15座城市，約5,700萬人都在封城狀態下。

美國官方消息人士說，可搭載230人的波音767客機將撤離美國駐武漢領事館的外交人員，還有美國公民及他們的家屬。另一名消息人士透露，就算機上有任何空位，也不會給其他國家的外交人員，或是給非美國公民，除非他們和美國人有親屬或婚姻關係。

據悉機上將有醫療人員，以照護任何可能感染的患者，避免疫情散播。美國疾病管制與預防中心（CDC）說，國務院下令撤出武漢外交人員與僑民，而他們也提供了協助。

(中時電子報)