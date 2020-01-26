2020武漢風暴》香港迪士尼宣布暫停營業 10:012020/01/26 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 在香港迪士尼「飛天巡遊」的活動中，遊客可以看到迪士尼經典人物與表演活動。（陳麒全攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為抑制武漢肺炎疫情，香港迪士尼樂園今宣布暫停開放，不過度假區內酒店依舊維持營運。 據香港《星島日報》報導，為防止武漢肺炎進一步蔓延，迪士尼樂園今宣布暫停營運，至於重開日期要視疫情情況而定，不過度假區內酒店目前依持營運狀態。另外，香港海洋公園今也宣布停業。 (中時電子報) #香港迪士尼 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 大陸開放武漢肺炎資訊 亞股反彈 15:382020/01/22 財經 香港淪陷！首例武漢肺炎確診隔離 17:482020/01/22 國際 武漢肺炎擴散 陸觀光業恐不妙 17:542020/01/22 國際 圖解武漢肺炎 自保必知6大重點 20:282020/01/22 生活 LINE群組瘋傳「長庚遭管制」 疫情指揮中心：恐違法 22:042020/01/22 生活 陸武漢肺炎626人病17死 95人危急 08:042020/01/23 國際 中央疫情指揮中心升至二級 衞福部長陳時中接任指揮官 14:202020/01/23 生活 新竹馬偕47歲女病例確認非武漢肺炎 15:542020/01/23 生活 野味引爆武漢肺炎 女星哀怨自曝錄影拒吃被轟耍大牌 20:212020/01/23 娛樂 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》疫情擴大！北京證實：3醫生感染武漢肺炎 - 兩岸 2020武漢風暴》北京以對症中藥治療武漢肺炎 已2患者治癒出院 - 兩岸 2020武漢風暴》破天荒！習近平首次春節召開黨中央防疫會議 - 兩岸 北京衛健委：一款愛滋病藥物可試用治療新型肺炎 - 兩岸 2020武漢風暴》香港迪士尼宣布暫停營業 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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