為抑制武漢肺炎疫情，香港迪士尼樂園今宣布暫停開放，不過度假區內酒店依舊維持營運。

據香港《星島日報》報導，為防止武漢肺炎進一步蔓延，迪士尼樂園今宣布暫停營運，至於重開日期要視疫情情況而定，不過度假區內酒店目前依持營運狀態。另外，香港海洋公園今也宣布停業。

(中時電子報)