國民黨立委蔣萬安在此次選戰，成功阻擋來勢洶洶的綠營大將吳怡農，為國民黨成功守下藍營在台北席次。有媒體直言，蔣能成功阻擋2020和2016年的政治大海嘯，除了蔣有別於傳統國民黨形象外，其「蔣式風格」和「萬安演習」兩招在服務選區穩扎穩打，深獲選民認同，也讓蔣能躲過這次政治大海嘯！

據《上報》報導，此次民進黨派出學經歷俱佳的吳怡農應戰，的確給蔣萬安帶來不小壓力，更別說吳怡農背後是龐大的民進黨軍隊，以陸空方式對蔣進行圍剿。因此與其說是蔣萬安對吳怡農，不如說蔣以一人之力對民進黨的大戰。

即便如此，蔣萬安還是穩住陣腳，面對空戰，蔣萬安一步一腳印，以「蔣式風格」勤走基層；再加上蔣在地方服務和績效深得選民青睞，這平常累積的「萬安演習」，這兩招讓蔣萬安即使面對旗鼓相當的敵手吳怡農，也能在選戰中力挫對手，贏得選戰，也為日後的台北市長大位累積更強的政治能量！

(中時電子報)