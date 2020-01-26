儘管天氣溼冷，不過一大早還是有不少民眾前來排隊索取總統府一元福袋。（張晉銘攝）

賴清德看到小朋友，還會特別打招呼，展現親和力。（張晉銘攝）

準副總統賴清德從大年初一開始，展開全台參拜廟宇之旅，初一鎖定南部地區，初二而則是來到中部地區，首站抵達南投縣竹山鎮紫南宮參香，並向在地鄉親拜年與發放總統府一元福袋，儘管天氣濕冷，排在第一位的是88歲老婦人，她6點多就來排隊，就是要親眼見見本尊。

賴清德於8點30分準時抵達紫南宮，由主委莊秋安親自接待，一行人先前往宮廟參香，隨後開始發放福袋，過程中並無致詞。

儘管天氣溼冷，一大早還是有不少民眾前來排隊索取總統府一元福袋，展現賴清德的高人氣，發放期間賴清德依序向民眾們拜年，看到長輩或小朋友，還會特別打招呼，展現親和力。

排在第一位的是來自彰化的88歲老婦人，她說，從來沒有親眼看過賴清德本人，得知發福袋的消息後，住在桃園的女兒特地載她過來，6點多就在此等候，很高興從親手從賴的手中拿到福袋。

雖然最近中國爆發武漢肺炎疫情，但是現場民眾多數沒戴口罩，維安人員要求民眾收起手機，強調不握手和不拍照，力求讓發送過程順利。

莊秋安說，原本擔心下雨天人潮會不踴躍，不過還是有人發放前2個小時前就來排隊，當天發送約1000個總統福袋。

賴清德隨後繼續在中部宮廟參香， 10點05分抵達虎尾天后宮，預計11點25分抵達彰化南瑤宮，13點35分抵達梧棲區大庄浩天宮，15點15分抵達苗栗玉清宮。

(中時 )