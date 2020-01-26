大陸武漢出現新型冠狀病毒案例後，鄰國已逐漸淪陷，韓國今（26）日出現了第3起武漢肺炎確診病例。

韓聯社報導，韓國疾病管理本部今日表示，一名自武漢入境韓國的大陸男子已於今日確診染上新型冠狀病毒，這是韓國境內發現的第3起武漢肺炎病例。

當局指出，該名男子於20日從武漢返回韓國，當時身體並無異狀，直至22日起出現溫熱、發冷症狀，25日開始間歇性咳嗽、並且有痰，當天才向韓國有關單位通報。

報導指出，這名男子20日至25日長達6天期間都不知道自己罹患新型冠狀病毒，並且在社區附近活動，有可能成為新型冠狀病毒的傳播者。先前就有專家表示，如果有潛伏期的患者在社區行動，有可能成為「超級傳播者」。

當局表示，男子於25日就診時已被隔離，目前正在進行流行病學調查。

此前韓國已出現2例武漢肺炎確診案例，第一例為19日從武漢入境韓國的35歲大陸女性，第二例為24日從武漢經由上海入境的韓國男性，兩人目前仍在接受治療。

截至目前為止，韓國48名觀察對象中，有47人檢疫結果為陰性，已解除隔離，尚餘1人仍在檢測。

(中時電子報)