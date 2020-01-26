日本明治維新，開啟日本走向現代、躋身列強的關鍵契機，暫不論明治維新的肇因、過程與影響為何，現在已有學者開始反省檢討明治維新的正當性。

明治維新向來被吹捧成日本成為進步、現代、西化的成功道路，其他亞洲國家就是沒有類似明治維新，因此守舊、積弱不振、原地踏步，受盡西方列強甚至日本的欺凌。

但是根據日本作家半藤一利的大著《幕末史》指出，日本近代史根本是所謂的「皇國史觀」，正確來說是「薩長史觀」。

半藤一利，1930年生於東京，東京大學畢業，曾任《文藝春秋》總編輯，也獲得過日本國內的文學獎項。

半藤一利從小就聽聞長輩傳述截然不同的故事版本，自然而然對薩長產生反感，因此當看到夏目漱石用「瓦解」取代「維新」，心裡會油然而生一股敬意。

半藤一利在《幕末史》寫道，他老家在新瀉縣長岡市，以前是朝敵籓，也就是賊軍，在戊辰戰爭中因抵抗官軍，使得長岡市變成焦土。

他祖母經常耳提面命、說到他耳朵長繭的故事：「說起來薩長那幫人根本是土匪」、「那幫人所謂尊皇的理由，就跟土匪的屁沒兩樣」！

他也提到，當聽到山縣有朋在長岡戰爭被夜襲差點喪命，如同「屁股掛凡」落荒而逃的事蹟時，倍覺痛快，並相信這才是正確的歷史。

半藤一利也引作家永井何風怒罵薩長的犀利言論，「明治以後日本人變壞的原因，在於擅權謀的薩長將天下變成薩長人的天下，事到如今才令人痛惜不已」。

目前明治維新似乎還是受到正面評價，在一橋大學畢業的呂理州所著的《明治維新》一書中指出，清朝因為康有為、梁啟超百日維新、戊戌政變失敗，從此與日本走向不同的道路，日本採取福澤諭吉「脫亞入歐」政策，歧視清朝與韓國，而清朝繼續積弱不振，幾乎亡國。

不過呂理州也在書中表示，過去他正面評價福澤諭吉，認為是日本啟蒙大師，但福澤諭吉卻主張侵略政策，最後釀成數千萬人在戰爭中死亡，最後日本自己也挨了兩顆原子彈，福澤諭吉要負很大的責任！

《幕末史》書中指出，明治維新對下層百姓而言與以前沒有差異，因此才有一首狂歌諷刺：

從上而下念作明治

由下而上念作治瞑

此首歌反映出一般民眾對於明治維新的反感。

(中時電子報)