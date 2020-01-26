台北市長柯文哲26日前往關渡宮發送10元紅包。（姚志平攝）

柯文哲受訪。（姚志平攝）

今年是年初二，總統蔡英文到屏東楓港德隆宮發紅包，台北市長柯文哲赴關渡宮祈福，不過外界都發現兩人都沒戴口罩，對此，柯文哲以醫生的角度來看，台灣醫療完善，目前現階段有病才較需戴口罩，自己要注意身體情形，有情況就要戴口罩。

大年初二台北市長柯文哲赴關渡宮祈福

(中時電子報)