蔡英文柯文哲都沒戴口罩 柯以醫生角度這樣看 10:352020/01/26 中時電子報 陳弘美 、中時、 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲26日前往關渡宮祈福。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲26日前往關渡宮發送10元紅包。（姚志平攝） 柯文哲受訪。（姚志平攝） 今年是年初二，總統蔡英文到屏東楓港德隆宮發紅包，台北市長柯文哲赴關渡宮祈福，不過外界都發現兩人都沒戴口罩，對此，柯文哲以醫生的角度來看，台灣醫療完善，目前現階段有病才較需戴口罩，自己要注意身體情形，有情況就要戴口罩。 大年初二台北市長柯文哲赴關渡宮祈福 (中時電子報) #戴口罩 #柯文哲 #蔡英文 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 大陸開放武漢肺炎資訊 亞股反彈 15:382020/01/22 財經 香港淪陷！首例武漢肺炎確診隔離 17:482020/01/22 國際 武漢肺炎擴散 陸觀光業恐不妙 17:542020/01/22 國際 圖解武漢肺炎 自保必知6大重點 20:282020/01/22 生活 LINE群組瘋傳「長庚遭管制」 疫情指揮中心：恐違法 22:042020/01/22 生活 陸武漢肺炎626人病17死 95人危急 08:042020/01/23 國際 中央疫情指揮中心升至二級 衞福部長陳時中接任指揮官 14:202020/01/23 生活 新竹馬偕47歲女病例確認非武漢肺炎 15:542020/01/23 生活 陸教授石毓智：LSE拒绝繼續被蔡英文愚弄 18:082020/01/23 生活 政治熱門新聞 蔡蘇禁止出口口罩 他：國際宣傳戰 沒看過那麼笨的政客 - 政治 蔡英文柯文哲都沒戴口罩 柯以醫生角度這樣看 - 政治 影／韓國瑜小雞成長日記 「最美奶媽」何庭歡全程紀錄 - 政治 豬年台灣最慘的政治人物是誰？他竟上榜！ - 政治 春聯上有「這三個字」就會被秒殺 網抱怨：都搶不到 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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