公鹿隊上季場均得分衝到118.1分，聯盟得分愈飆愈高。勇士前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)對此非常不滿，他是2016-17球季的年度最佳防守球員，但是聯盟流行進攻而非防守，讓他打得很鬱悶。「現在聯盟最重視的東西，全是我不在乎的東西。」
格林表示，如果由他來管，聯盟會是完全不同的面貌：「他們一味禮遇進攻球員，所以收視率才這麼爛。現在的打法就是拿球衝進去撞人賺罰球，沒人想看這種鳥東西。」這並不是酸葡萄心理，相較於10年或20年前，聯盟幾乎沒人以三分球和罰球做為得分主力，也沒那麼多漏吹的走步，聯盟真的很照顧進攻球員。
不過收視率下降另有原因，主要是勇士王朝被傷兵一夕拖垮，以及湖人、公鹿、快艇與其他球隊的顯著差距。NBA被球迷比喻為WWE(職業摔角)的皇家大賽，表面上30隊爭冠，其實27隊是陪榜的，決賽圈固定就是那幾人。
(中時電子報)
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