美國周五（24日）出現第2例新型冠狀病毒確診病例，拖累市場信心，道瓊指數下跌170點（或0.58％）、收在28989點，儘管股市呈現大漲小跌的多頭走勢，但華爾街專家認為，美股早該面臨10％修正，任何時間發生都有可能。

美股近期持續創下歷史新高，1月17日盤中甚至衝上29373點天價，路透報導，華爾街金融家Anthony Scaramucci在達沃斯世界經濟論壇中，被問及美股今年是否維持強勢格局，他表示，今年是美國大選年，聯準會（Fed）將面臨維持寬鬆的壓力，預期股市偏向審慎樂觀。

但Scaramucci也提醒，美股已經29個月未歷經10％的回檔修正，不排除一次下修宣洩，任何時間發生都不讓人意外。他警告，科技類股的估值已飆升到危險程度，而且部分公司的營收陷入衰退。

對於美國總統川普不斷強調美股創新高是他的功勞，Scaramucci則認為，稅改和放寬金融監管等措施讓企業獲利成長，不過最大推手在於Fed轉為鴿派。

(中時電子報)