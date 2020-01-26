拿下超過817萬選票、連任成功的蔡英文總統，選在大年初二上午，回到故鄉枋山德隆宮發送新年紅包，雖然天空下雨，仍有逾千民眾排隊領取，一名超級英粉更於清晨4時許就到現場搶得頭香，拿到紅包那一刻開心笑了出來。
來自高雄的黃再順說，自己從報紙上獲悉總統要到屏東發紅包，不顧大雨，清晨就騎摩托車一路南下，4點半就到達現場，只為從總統手上親自接下紅包。
住在屏東市的陳小姐則是一家三口總動員，天還沒亮就驅車南下，她笑著說，自己非常喜歡蔡英文，過去幾年都因家中有事無法領取小英紅包，這次排除萬難、跟著家人一同到場，會那麼早出門其實是怕塞車，不想再錯過了。
因正值武漢肺炎疫情防疫階段，蔡英文全程拱手，並未與民眾握手，廟方工作人員也在現場發放口罩，來自台中的80歲林先生更買來「乾洗手」，領取紅包之餘，也讓現場民眾雙手消毒，讓防疫全體總動員。
(中時 )
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