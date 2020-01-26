防止疫情擴散！ 天津暫停省際客運進出 10:512020/01/26 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 防止武漢肺炎擴散，天津暫停省際客運進出。（示意圖／中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隨著「武漢肺炎」快速蔓延，大陸各省增加防疫工作。日前，北京市宣布所有省際客運停運後，天津今日也宣布，自27日起全面暫停進出天津的省際客運。 大陸官媒「人民日報」26日報導，天津市人民政府新聞辦公室消息指，為嚴控新型冠狀病毒通過道路客運傳播，按照天津市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組統一部署，從1月27日起，除政府指定及疫情防控工作需要，暫停進出天津的經營性省際長途客運班線和省際包車、旅遊包車，恢復時間另行通知。 (中時 ) #禁行客運 #武漢肺炎 #天津市 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 大陸開放武漢肺炎資訊 亞股反彈 15:382020/01/22 財經 香港淪陷！首例武漢肺炎確診隔離 17:482020/01/22 國際 武漢肺炎擴散 陸觀光業恐不妙 17:542020/01/22 國際 圖解武漢肺炎 自保必知6大重點 20:282020/01/22 生活 LINE群組瘋傳「長庚遭管制」 疫情指揮中心：恐違法 22:042020/01/22 生活 陸武漢肺炎626人病17死 95人危急 08:042020/01/23 國際 中央疫情指揮中心升至二級 衞福部長陳時中接任指揮官 14:202020/01/23 生活 新竹馬偕47歲女病例確認非武漢肺炎 15:542020/01/23 生活 野味引爆武漢肺炎 女星哀怨自曝錄影拒吃被轟耍大牌 20:212020/01/23 娛樂 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》防疫情擴大 廣東汕頭今晚零時封城 - 兩岸 校花慘淪傭人 人夫嗆：還不是免費當保姆 - 兩岸 武漢肺炎／獨家 看美專機撤僑 台商被困武漢家屬焦急 - 兩岸 2020武漢風暴》北京以對症中藥治療武漢肺炎 已2患者治癒出院 - 兩岸 武漢肺炎／婚禮只有賓客 新人在家隔離 河南硬核防疫被讚爆 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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