隨著「武漢肺炎」快速蔓延，大陸各省增加防疫工作。日前，北京市宣布所有省際客運停運後，天津今日也宣布，自27日起全面暫停進出天津的省際客運。

大陸官媒「人民日報」26日報導，天津市人民政府新聞辦公室消息指，為嚴控新型冠狀病毒通過道路客運傳播，按照天津市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組統一部署，從1月27日起，除政府指定及疫情防控工作需要，暫停進出天津的經營性省際長途客運班線和省際包車、旅遊包車，恢復時間另行通知。

(中時 )