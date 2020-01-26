大陸境內31省僅西藏尚未有武漢肺炎案例，官方全面啟動防疫工作，其中河南省的防疫舉措引起熱烈迴響，受到大陸網友讚賞。河南一對新人趁著春節要舉辦婚禮，但因為自武漢回來，因此被通報隔離，導致婚禮現場只有賓客，沒有新郎新娘的離奇狀況。

微博帳號「峰鈴-月落烏啼」表示，聽說有從武漢回來結婚的，一通電話警察全來。據了解，當時所有賓客都到場了，但只有新郎新娘沒有出席、在家隔離，之後新人通過視訊進行宣誓才完成婚禮。貼文一出，許多網友紛紛留言「河南這次太棒了」、「除了新郎新娘，大家都高高興興參加了婚禮，笑死」、「自己的婚禮自己不在場」。

另外，在河南省的街頭到處可以看到警語「武漢返鄉人員・請勿互相往來」、「帶病回鄉，不肖子孫」，頻繁的防疫簡訊，以及路上有許多人宣導戴口罩，甚至還在村莊設置折返點，勸說從武漢返鄉的人不要進來。

就有網友分享，只是見了從武漢回來同學一面，就被母親上報單位。另名網友則說，很開心回河南探望外公，沒想到卻被擋在門口，外公死也不讓他進去，說會傳染病情，最後從陽台丟了紅包以及口罩要他快點離開，讓他哭笑不得。

「硬核」現今多指面向核心受眾，有一定難度和欣賞門檻的事物；此次河南省各種強硬防疫措舉，讓「河南硬核」登上熱搜排行榜，無疑是大眾對河南的防疫工作之讚賞。

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(中時電子報)