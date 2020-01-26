武漢肺炎疫情大爆發，近日全球已傳出多起確診病例，大陸高級別專家警告，香港、澳門，乃至全球其他城市，很容易變成另一個武漢，或是另一個2003年SARS爆發的香港。他說，武漢新冠病毒是「高度傳染性」，只要不在家時都應戴口罩，且常用酒精洗手液。

《財新網》報導，武漢是此次新型冠狀病毒肺炎疫情的發現和爆發地，目前已經封城。2003年「非典」(SARS)病毒入侵香港，造成1755人染病，299人死亡。

袁國勇是香港大學微生物學系講座教授，另一身份是大陸國家衛健委高級別專家，25日凌晨他對疫情發表最新觀點。他指出，武漢新冠病毒是「高度傳染性」病毒（highly infectious virus），跨城市間的病毒傳播，病毒可能導致在醫院或家中出現「人傳人」。

袁國勇說，現在必須盡一切努力，延緩武漢肺炎傳播，防疫工作要堅持到外界溫度升至30攝氏度以上，此類溫度環境能阻礙武漢新冠病毒存活。他並呼籲人們不在家時都應該戴口罩，且經常使用酒精洗手液。他強調「現在就行動，不要等到一切都太遲了」。

袁國勇分析，武漢新型冠狀病毒肺炎感染者，即使在醫院拍片時已經發現病變，仍可能暫不出現發熱等表象病症，導致疫情識別非常困難。由於病人的呼吸道分泌物已經含有傳染性病毒，代表這些無表象病症患者仍能傳播疫情。

目前全球都將發燒作為武漢肺炎病情的初步監測手段，這導致未發燒的武漢肺炎患者可能在未被隔離前傳播病毒。袁國勇說，目前需要增加多類物品的備貨量，包括病情監測工具、口罩、其他個人防疫工具，消毒液和隔離區。

袁國勇的觀點和SARS專家管軼的判斷相互呼應，也證明了香港目前防疫的迫切性。武漢在疫情初期防控不利，造成病毒擴散，大陸多地此後陸續啟動重大突發公共衛生事件一級回應機制。香港目前疫情尚輕，但經內地赴港日均跨境人流龐大。17年前，SARS也是經內地傳入香港後大規模爆發。

(中時電子報)