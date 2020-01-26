媒體採訪拍攝，引發該團少數團員情緒不滿，大聲咆哮制止拍攝，還有團員激動的上前抓拿記者攝影機動作。（旅客提供）

「真的謝謝台灣！」，一名武漢旅遊團女團員確診2019新型冠狀病毒（武漢肺炎），遭留院觀察；同團其餘17人終止行程，25日被安排搭機離台。離台前，陪同的台籍人士買了17個便當及17瓶水相贈，團員們忍不住紅了眼眶，鞠躬感謝領隊、導遊及台灣暖心陪同人員。

中央流行疫情指揮中心24日發布訊息，新增2起武漢肺炎確診病例，其中一名是自武漢來台旅遊的大陸籍女子。該名女陸客所屬的武漢來台觀光團總共18人，原定於28日離台，除確診女陸客留院觀察外，其餘17人已在觀光局的協調下停止行程，於25日下午搭機離台。

該團抵達桃園機場時，現場有媒體採訪拍攝，引發少數團員情緒不滿，大聲咆哮制止拍攝，還有團員激動的上前抓拿記者攝影機動作，現場觀光局機場主任也拜託媒體不要再行拍攝，最後帶該團離開現場前往餐廳用餐。

陪同辦理登機的台灣辦事員表示，團員中有小朋友，家長擔心曝光後，會影響小孩之後生活，才會激動阻擋拍攝，天下父母心，請大家體諒。據ETtoday新聞雲報導，離台前，幾位陪同的台籍人士買了17個便當及17瓶水，請團員先吃點東西，並叮嚀「一路保重」。

暖心動作，讓滿腹無奈的武漢團員們忍不住紅了眼眶，表示誰都不想發生這種事，但「真的謝謝台灣！」。

(中時電子報)