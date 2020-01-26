大陸武漢肺炎疫情持續擴張，當地今天再增13死，死亡總人數已達54人，有武漢台商家屬向本刊投訴，因已全面封城，除部份投機人士闖關逃離疫區外，包括數百台商在內的上千萬武漢居民，均被禁足軟禁在各自住處，食物則由軍方派員分送，人人恐慌，台商家屬更是心急如焚，眼看美國決定專機撤僑，台灣卻毫無作為，不思撤回台商隔離保護，讓人對政府感到無奈又氣憤。

1名陳姓女子今早向本刊投訴，她自稱是台商家屬，她說，她的先生因為當地訊息封閉，等到知道武漢肺炎傳染的嚴重性，匆忙趕赴機場要搭機時，已是1月23日除夕前一天的凌晨2點，當初原本已決定要起飛的航班最後卻被下令停飛，而她在機場候機的先生及在當地就讀高中的兒子只能再返回住處，並立即被禁足不准外出，形同被軟禁，食物則由軍方派員分送，放在住處門前任由自取。

陳女表示，人口上千萬的武漢地區已全面封城，不僅航班停飛，各主要道路以及各鄉間小路全部被封，不准武漢居民離開，造成疫區民眾人人自危，因為台商會長及副會長都提前返台過年，留在當地的台商僅能自救，逐一組織成立網路群組，各自將本身的困難提出，大家一起想辦法解決，直至今天止，已聯繫到的台商人數已經破百，其中包括1名台北榮總的醫生。

陳女指出，上百台商在群組裡彼此聯繫幫助，更是彼此相互鼓勵打氣，讓絕望的氣氛減少，但台商們最大的不平是美國都能專機撤僑，而台灣海基會、陸委會等主管單位即是被台商及家屬打電話打到手軟，也還是無能為力，為什麼不能專機將台商送返台灣，之後在機場附近予以隔離監測或醫治？

陳女泣訴指出，可能是高雄那位染病的武漢台商隱瞞疫情不說，還去舞廳尋歡作樂，才造成台灣社會不安，也因此導致武漢台商也蒙受不白之冤，他們自我要求、主動防護感染，為何要被這一粒老鼠屎連累破壞整鍋粥？希望台灣政府能伸出援手及早將武漢台商接返家園。

根據外電消息，為防止疫情蔓延，武漢等10多個湖北省城市已經封城，公共運輸暫停營運，其他行動也多有限制。中國2019新型冠狀病毒死亡人數增至54人，疫情最嚴重的湖北省26日通報13起新增死亡案例以及323起新增確診病例，讓確診病例總數來到1610起。連中國國家主席習近平昨天都坦承「新型冠狀病毒感染的肺炎疫情」處於「加快蔓延的嚴重形勢」。

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(中時電子報)