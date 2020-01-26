學生時代校花、校草總是最出風頭，身後的追求者不知可以排多長！日前微博熱話題「追到喜歡的人是什麼樣的體驗？」一名已成家立業的男網友，在抖音發了當年苦追的校花影片，只見她蹲在浴室洗衣服，而他卻說：「妳那麼難追，現在還不是要給我免費當保姆！」

原來這名網友真的打敗眾多敵手、追到校花，風風乖乖的抱得美人歸，他說：「老子追了妳X年才嫁給我，當年被妳閨蜜為難、被妳親戚為難，現在給我洗衣、做飯、帶娃…免費的保姆！」配樂還出現笑聲，而女主角忙著幹活，似乎沒發現老公正在偷拍自己。

人夫偷拍老婆辛苦做家事的影片，上傳到抖音炫耀，引發網友不滿。（圖／微博）

這段抖音被網友截圖搬到微博，還配上一句「追到喜歡的人是什麼樣的體驗？」馬上引起網友熱議，許多人無法認同男子用「免費保姆」來形容自己的妻子，也有人認為可能只是開個玩笑而已。

許多網友認為男子的炫耀抖音充滿高高在上的睥睨，認為很多男人不需要等到變有錢，他們只要一結婚就變了，紛紛表示「這是一個男人該說的話嗎」、「老婆是用來疼的」、「垃圾」、「這男人真無恥，替女人惋惜」、「免費保姆」真難聽；但也有網友說「這是一種變態報復心理，始作俑者是校花本人」、「當年校花一定給他不少苦頭吃」。

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(中時電子報)