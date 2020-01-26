隨著「新型冠狀病毒肺炎」疫情持續擴散。旺旺集團作為一家心系社會的企業，用實際行動密切關注疫情和疫區的動態，願意免費為醫療機構提供旗下「水神消毒設備」及產品。旺旺旗下水神消毒除菌產品，是通過國內外多家權威機構認證，擁有獨立知識產權的消毒除菌產品，同時還通過了多項檢測，是高效安心的消毒除菌產品。

為了將水神消毒除菌產品以最快的時效送抵疫區，旺旺集團旗下水神工廠也加班加點生產。23日，首批物資從上海工廠緊急裝箱馳援武漢，25日淩晨兩點物資成功運抵武漢。該批物資為旺旺集團為武漢救治定點醫院、綜合性醫院等醫療機構無償提供的水神消毒除菌產品。

同時，在春節這個中華民族的傳統節日裏，為把旺旺人「人旺氣旺身體旺」的良好祝願送給每一位醫護人員，旺旺集團副總裁蔡旺家對捐贈工作作出了最新指示，除首批水神消毒除菌產品外，也要把更多當地所需旺旺產品送到一線醫護人員手中。大家一起祈福，守望相助，共渡難關！

目前，旺旺集團已聯系相關單位，旺旺武漢分公司也正在積極協調物資調配工作。只要武漢有需要，旺旺將會以最快速度將產品送到需要的地方。

旺旺集團副總裁蔡旺家表示，在兇險的疫情面前，我們是命運相連的共同體。旺旺集團將始終與疫區人民一起，同心攜手，共克時艱，打贏這場攻堅戰。我們也呼籲更多社會各界有識之士共同伸出援手，一起支援武漢，支持武漢！

(中時 )